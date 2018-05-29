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Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики - Михаил Ведерников

Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на сессии Псковского областного Собрания врио губернатора Михаил Ведерников, отвечая на вопрос руководителя фракции «Справедливая Россия» Натальи Тудаковой, которая поинтересовалась, что делает администрация региона в части контроля за качеством работ по содержанию и ремонту УДС.

«Мы эту проблему уже увидели и начали с ней разбираться. У меня вообще большие претензии к качеству строительста, ремонта дорог и благоустройству дворов. Такое ощущение что эти люди (подрядчики - ред.) не здесь живут, а временщики. Приехали, побросали битум в ямы, а потом их снова сюда зовут. И снова они бросают асфальт в лужи...» - констатировал врио губернатора.

«Наверное, это для них здорово, они имеют с этого постоянный источник дохода, но надо внимательно посмотреть условия конкурсов, которые проводятся на содержание УДС», - заключил Михаил Ведерников.