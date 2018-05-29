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Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам

Чиновники должны нести персональную ответственность за полное завершение работ по ремонту дорог и дворов в рамках разыгранных муниципальных контрактов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на сессии Псковского областного Собрания высказал врио губернатора Михаил Ведерников, отвечая на вопрос депутата Юрия Сорокина.

Так, парламентарий напомнил, что зачастую подрядчики уходят на новые объекты, не завершая предыдущие, и призвал Михаила Ведерникова навести порядок в этом вопросе. «Нужно добиваться от них окончания работ в полном объеме, - убежден Юрий Сорокин. - А то есть такая практика, когда подрядные организации лихорадит, потому что чиновники говорят им - «снимаемся отсюда, делаем здесь», а потом перекидывают их обратно, на незавершенный ранее объект».

Михаил Ведерников полностью согласился со справедливостью слов Юрия Сорокина. «Должна быть персональная ответственность чиновников за такие ситуации», - отметил он, напомнив, что на следующей неделе запланировал провести совещание по дорожным ремонтам, где будет детально рассмотрено, кто пишет конкурсы, кто их выигрывает и кто контролирует их выполнение.