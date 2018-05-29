АвтоМир / Дороги

Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень

Член фракции КПРФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов попросил у представителей региона в Госдуме и Совете Федерации помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою обеспокоенность коммунист высказал по итогам доклада врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации области в 2017 году.

Анатолий Копосов отметил, что на сегодняшний момент нет четких критериев, по которым региональные дороги могут забрать на федеральный уровень. Михаил Ведерников опроверг данное предположение, отметив, что соответствующие критерии есть. На первом этапе регион готовит для передачи 250 км дорог.

Коммунист попросил обратить внимание на то, чтобы Росавтодор не забрал у региона платные дороги, которые приносят средства в казну. «Хочу попросить у представителей Госдумы и Совета Федерации», чтобы они в эту проблему как следует вникли», - заключил он.