←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковщина лидирует по числу автомобилей
Три новых светофора
Не на все четыре стороны
В автобусах Пскова появится Wi-Fi
туристический автобус попал в ДТП
неожиданный поворот
Водительские права в МФЦ
ещё Дороги 29.05.2018 11:1732 Ремонт дорог начался в Пскове раньше обычного. Что бы это значило? 31.05.2018 16:010 Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень 31.05.2018 15:199 Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам 31.05.2018 14:0916 Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики - Михаил Ведерников 31.05.2018 13:431 Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам - Михаил Ведерников 31.05.2018 11:333 Антон Минаков транслировал возмущение жителей Пскова «убитыми» улицами Завокзалья
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень

31.05.2018 16:01|ПсковКомментариев: 0

Член фракции КПРФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов попросил у представителей региона в Госдуме и Совете Федерации помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою обеспокоенность коммунист высказал по итогам доклада врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации области в 2017 году.

Анатолий Копосов отметил, что на сегодняшний момент нет четких критериев, по которым региональные дороги могут забрать на федеральный уровень. Михаил Ведерников опроверг данное предположение, отметив, что соответствующие критерии есть. На первом этапе регион готовит для передачи 250 км дорог.

Коммунист попросил обратить внимание на то, чтобы Росавтодор не забрал у региона платные дороги, которые приносят средства в казну. «Хочу попросить у представителей Госдумы и Совета Федерации», чтобы они в эту проблему как следует вникли», - заключил он.

 

Пресс-портрет
Копосов Анатолий Петрович
Теги: #псковское областное собрание #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Как вы благодарите пропустившего вас вперед водителя?
В опросе приняло участие 1141 человек
Сюжет: Отчет Михаила Ведерникова о деятельности областной администрации за 2017 год Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень Александр Котов назвал обстоятельным доклад врио губернатора о работе администрации области в 2017 году За внимание к молодым семьям поблагодарил Всеволод Козловский врио губернатора Михаила Ведерникова Александр Козловский призвал депутатов из всех фракций Псковского областного Собрания к совместной работе над решением проблем региона Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам Виктор Дуля - Михаилу Ведерникову: Первый этап вживления в проблемы Псковской области прошел болезненно, но плодотворно Нам все время приходится выбирать между срочными и очень срочными вопросами - Михаил Ведерников Лев Шлосберг: В Псковской области в последние годы сложилась худшая из традиций преемственности власти Псковский мусор может отправиться в соседний регион Эффект от реализации проекта ОЭЗ «Моглино» наступит примерно через 5 лет, считает врио губернатора Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики - Михаил Ведерников Справится ли Псков с наплывом туристов в 2019 году, сомневаются либерал-демократы Авиакомпанию S7 рассчитывают привлечь к полетам по направлению «Псков - Москва» Михаил Ведерников: 2018 год станет годом определения приоритетов и поиска решений в наиболее сложных сферах Численность бедного населения Псковской области в 2017 году сократилась на 9,7 тыс. человек В полном объеме предложение о льготах для детей войны вряд ли удастся реализовать - Михаил Ведерников Без федеральной поддержки не реализовать программу «Чистая вода Псковской области» У муниципальных предприятий ЖКХ Псковской области может появиться единая бухгалтерия Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам - Михаил Ведерников 109 зданий Пскова планируется отремонтировать к Ганзе-2019 Вопрос с очередями в детсады остается актуальным в Пскове, Великих Луках и Псковском районе 218 млн рублей сэкономила Псковская область за три года в результате оптимизации учреждений здравоохранения Утвердить пошаговый план ввода Псковского врачебно-физкультурного диспансера предложил врио губернатора Михаил Ведерников заявил о необходимости принятия актуальной программы привлечения медкадров на ближайшие несколько лет Лучших показателей снижения младенческой смертности достигла Псковская область в 2017 году Поддержку начинающих фермеров планируют усилить в 2018 году власти Псковской области Проект указа президента РФ о приватизации «Псковавиа» находится в завершающей стадии Власти Псковской области прорабатывают вопрос использования после 2021 года площадки Дедовичской ГРЭС Михаил Ведерников уверен, что региону в скором времени удастся начать создание индустриального парка «Ступниковоо» Задачей номер 1 в Псковской области является создание сильной экономики - врио губернатора Сформировать строгий, но выполнимый график погашения госдолга призвал Михаил Ведерников В Псковской области слово «впервые» стало часто звучать в позитивном ключе - Михаил Ведерников
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
31.05.2018, 20:100 Актер Джонни Депп попал в аварию в Петербурге 31.05.2018, 17:283 В Пскове будут судить водителя «Ауди», который без прав сель за руль пьяным  31.05.2018, 17:0021 Фотофакт: Очень спешил 31.05.2018, 16:320 В областной закон о пассажирских перевозках внесены изменения
31.05.2018, 16:010 Анатолий Копосов попросил у представителей Госдумы и Совфеда помощи в части передачи региональных дорог на федеральный уровень 31.05.2018, 15:2725 Рост цен на топливо продолжается на автозаправках Пскова 31.05.2018, 15:199 Михаил Ведерников: Чиновники должны нести личную ответственность за завершение работ по муниципальным контрактам 31.05.2018, 14:0916 Такое ощущение, что дороги в Псковской области ремонтируют временщики - Михаил Ведерников
31.05.2018, 13:431 Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам - Михаил Ведерников 31.05.2018, 13:360 Нетрезвого водителя задержали в печорской деревне  31.05.2018, 13:240 В Бежаницком районе мужчина угнал УАЗ, чтобы побыстрее добраться до дома, но оказался в кювете 31.05.2018, 11:524 Что ждет автомобилистов с 1 июня?
31.05.2018, 11:333 Антон Минаков транслировал возмущение жителей Пскова «убитыми» улицами Завокзалья 31.05.2018, 09:280 Водитель «Опеля» скончался после наезда на дерево в Острове 31.05.2018, 09:208 Водитель санитарного автомобиля сбил ребенка в Великих Луках 31.05.2018, 07:5912 Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста
30.05.2018, 17:5312 Интерактив: Кому взбрело в голову перекрывать парковку у ГКЦ? 30.05.2018, 17:180 На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал 30.05.2018, 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО 30.05.2018, 16:520 В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира 
30.05.2018, 16:330 В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице 30.05.2018, 16:112 Депутат Всеволод Козловский пожаловался на великолукские маршрутки, в которых можно быть «облаянным» кондукторами 30.05.2018, 15:462 В Пушкинских Горах ямы на центральной улице засыпают песком с обочины. ВИДЕО 30.05.2018, 15:312 Оформление полисов ОСАГО в электронном виде становится все более популярным у псковичей
30.05.2018, 15:100 В районе деревни Феофилова Пустынь на трассе Р-23 начинается ремонт дороги 30.05.2018, 13:260 На маршруте автобуса №7 в Пскове временно упраздняется остановка «Мясокомбинат» 30.05.2018, 11:3016 Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая 30.05.2018, 11:190 Презентация Mitsubishi Eclipse Cross в Пскове - как это было
30.05.2018, 09:270 Два грузовика столкнулись на повороте в Черняковицы 29.05.2018, 20:3426 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 17:581 До 1 сентября дорожники отремонтируют участки трасс в Великолукском и Порховском районах 29.05.2018, 17:3038 Значительное повышение цен произошло на автозаправках в Пскове
29.05.2018, 14:550 Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе 29.05.2018, 13:200 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Ипподромной 29.05.2018, 11:551 Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года 29.05.2018, 11:1732 Ремонт дорог начался в Пскове раньше обычного. Что бы это значило?
29.05.2018, 09:091 Водитель упал со скутера в Острове 29.05.2018, 08:490 Водитель ВАЗа без прав съехал в кювет в Новосокольническом районе, пострадал ребенок 29.05.2018, 08:220 Индустрия продажи подержанных авто на аукционе появится в России 28.05.2018, 17:032 В невельской деревне водитель задним ходом сбил пешехода и скрылся
28.05.2018, 16:560 В Пскове водитель «Ауди» наехал на световую опору 28.05.2018, 12:273 Пьяного водителя на «Логане» поймали в Пскове 28.05.2018, 11:494 В Пскове ограничат движение транспорта в районе ж/д переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии 28.05.2018, 10:251 «Шевроле» и ВАЗ столкнулись на площади Ленина в Пскове
28.05.2018, 10:140 В Дновском районе водитель неустановленной машины наехал на велосипедистку и скрылся 28.05.2018, 09:590 Мотоциклист и мопедист пострадали в авариях в Псковской области в воскресенье 28.05.2018, 09:425 Три машины столкнулись на трассе под Опочкой 28.05.2018, 09:290 8-летний мальчик пострадал в результате аварии на перекрестке в Острове
28.05.2018, 09:090 Подросток на велосипеде попал под колеса «Лады» на трассе в Островском районе 28.05.2018, 08:540 Поворачивая на АЗС, водитель «Хендая» в Великих Луках не пропустил «Субару» 27.05.2018, 22:4310 Поставлен новый рекорд - в «Запорожец» вместилось 17 пассажиров 27.05.2018, 21:185 На трассе Р-23 в понедельник будет ограничено движение в связи с дорожными работами
27.05.2018, 20:061 УГИБДД напоминает, с какими транспортными средствами не производятся регистрационные действия 27.05.2018, 17:4418 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 27.05.2018, 15:346 Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили в мире 27.05.2018, 11:350 Три человека пострадали после лобового столкновения автомобилей в Великих Луках
27.05.2018, 09:097 Дополнительное движение автобусов до кладбищ организовано сегодня в Пскове 26.05.2018, 22:3621 Фотофакт: Инвалиды у семейного «Магнита» 26.05.2018, 17:285 Телефонный звонок за рулем может стоить человеку жизни, напоминают псковичам в ГИБДД 26.05.2018, 15:147 Интерактив: Псковатодор обязан обслуживать дорогу Хотицы - Писковичи
26.05.2018, 12:430 Водитель фуры из Новгородской области погиб в ДТП на трассе Р-23 в Островском районе 26.05.2018, 12:261 Из-за ремонтных работ сильно затруднен выезд на трассу Р-23 из Пскова  26.05.2018, 10:220 Велосоревнования ограничили движение транспорта на участке дороги в Великолукском районе 26.05.2018, 09:560 В Пскове ищут свидетелей ДТП на перекрестке Западная - Коммунальная 
25.05.2018, 17:033 В Пскове пройдет презентация новой модели LADA Vesta SE Cross 25.05.2018, 16:370 Касса «Псковпассажиравтотранс» на улице Поземского закрывается с 25 мая 25.05.2018, 14:487 Парковочный карман обустраивают на ул. Юбилейной, 89 в Пскове 25.05.2018, 14:372 Автосалон «Псков-Лада» признан лучшим дилером Северо-Западного федерального округа
25.05.2018, 09:073 Водитель «БМВ» врезался в фуру на трассе М-9 в Новосокольническом районе 25.05.2018, 08:3711 Женщина за рулем «Фиата» зацепила бордюр и врезалась в ограждение в Великих Луках. ФОТО 24.05.2018, 18:450 В пяти деревнях Псковского района осветят пешеходные переходы 24.05.2018, 17:503 Псковские автобусы одними из первых подключат к тревожной сигнализации Росгвардии
24.05.2018, 17:122 ОНФ предлагает учитывать мнение граждан при формировании схем движения и расписания общественного транспорта 24.05.2018, 17:050 В Новоржеве юные инспекторы дорожного движения научили школьников, как избежать ДТП 24.05.2018, 14:551 По факту отсутствия разметки на круге на ул. Балтийской возбуждено дело 24.05.2018, 14:1513 В Псковской области активист ОНФ чуть не получил монтировкой по голове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.