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Почти 880 млн рублей направлено в 2017 году на реализацию в Пскове программ в сфере ЖКХ и дорожной деятельности

876,9 млн рублей направлено в 2017 году из бюджета Пскова на реализацию программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год на сессии городской Думы.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание улично­-дорожной сети города Пскова» в отчетном периоде составил 571,2 млн руб. или 84,2 % от утвержденных плановых назначений.

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году профинансированы расходы на содержание дорог и инженерных сооружений 236,9 млн рублей (81% от пла­на), в том числе за счет средств областных субсидий - 221,6 млн рублей и городского бюджета - 15,3 млн рублей.

181,8 млн рублей (92% от плана) направлены в 2017 году на капитальный ремонт дорог, в том числе средства федерального бюджета - 96,8 млн рублей, средства областного бюджета - 79,9 млн рублей и городской бюджет - 5,1 млн рублей.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в прошлом году потрачено 42,8 млн рублей (96,6% от плана), в том числе средства областных субсидий - 40,1 млн рублей, городского бюджета - 2,8 млн рублей. В частности, 40,6 млн рублей направлены на строительство второй очереди улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности.

91,5 млн рублей выделено в прошлом году на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним (77% от плана), в том числе: средства областных субсидий - 33,8 млн рублей, городского бюджета - 57,6 млн рублей.

18,1 млн рублей выделено на повышение безопасности дорожного движения (91,5% от плана), в том числе: средства областных субсидий - 10,6 млн рублей и городского бюджета - 7,4 млн рублей.