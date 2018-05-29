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Перекресток улиц Инженерная - Индустриальная в Пскове планируется реконструировать

На мероприятия, проведенные для обеспечения безопасности движения, содержание улично-дорожной сети города Пскова в 2017 году было освоено 663,56 млн рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.

Так, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений было потрачено 291,46 млн рублей, рублей, на капитальный ремонт и ремонт дорог, разработку проектно-сметной документации - 195,935 млн. рублей. Так, на эти средства была отремонтирована ул. 128-й Стрелковой дивизии, ул. Шестака, ул. Л. Толстого, ул. Гражданская, Советской Армии, Железнодорожная и другие.

В числе приоритетов на текущий год Александр Братчиков отметил:

ремонт ул. Алехина;

разработку проектной документации на реконструкцию перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкание ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой и на реконструкцию перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальная со строительством стоянки для автотранспорта у поликлиники № 3;

аварийный ямочный ремонт дворовых территорий и ремонт тротуаров;

освещение пешеходных переходов, установка пешеходных ограждений, техническое перевооружение и устройство светофорных объектов;

паспортизацию мостов.

За счет средств областного бюджета будет выполнена разработка проектной документации на реконструкцию перекрестка ул. Гражданской и ул. Я. Фабрициуса, реконструкцию моста через ручей «Милевка» в створе ул. Гремячей и моста «Ольгинский» через р. Великая. Также за счет средств области планируется отремонтировать улицы Герцена (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной), ул. Кузнецкую (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000 и на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной), ул. Алмазную от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского, ул. Литейную, Красных Партизан (от ул. К. Маркса до ул. Воровского), ул. Гоголя, Металлистов, Декабристов, К. Маркса (на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина). Также будут реконструированы перекрестки ул. Инженерная - Индустриальная со строительством стоянки для автотранспорта у поликлиники № 3 и ул. Я. Фабрициуса с примыканием ул. Гражданской к ул. Советской.