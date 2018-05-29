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Администрация Пскова усилит контроль за качеством содержания дорог

Администрация Пскова усилит контроль за качеством содержания дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на сессии гордумы 1 июня, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака, который поинтересовался, как городская администрация оценивает качество выполнения муниципальных контрактов по уборке дорог. «Зачастую работы выполняются, но некачественно. Кто-то на этом зарабатывает деньги, а граждане страдают», - заметил Олег Брячак.



Александр Братчиков признал,что вопрос содержания дорог - насущный, потому что касается всех жителей Пскова. «Сказать, что какая-то из трех компаний убирает лучше, а какая-то хуже, нельзя. У каждой свои недочеты в работе. Что-то делается хорошо, что-то не очень», - отметил сити-менеджер.



«С одной сторон трехлетние контракты позволили планировать компаниям расходы на три года вперед, а с другой - с трехлетней системой контрактов сложно поменять подрядчика, если что-то у них получается нехорошо», - добавил Александр Братчиков, добавив, что возможно, с одним из подрячиков будет расторгнут договор.



«Качество работ по содержанию дорог у меня вызывает много вопросов, и я с этим борюсь. Будем усиливать контрольные функции за компаниями-подрядчиками и максимально сосредотачивать внимание, чтоб оплачиваемые работы наиболее эффективно выполнялись», - заключил он.