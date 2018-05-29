Администрация Пскова усилит контроль за качеством содержания дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на сессии гордумы 1 июня, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака, который поинтересовался, как городская администрация оценивает качество выполнения муниципальных контрактов по уборке дорог. «Зачастую работы выполняются, но некачественно. Кто-то на этом зарабатывает деньги, а граждане страдают», - заметил Олег Брячак.
Александр Братчиков признал,что вопрос содержания дорог - насущный, потому что касается всех жителей Пскова. «Сказать, что какая-то из трех компаний убирает лучше, а какая-то хуже, нельзя. У каждой свои недочеты в работе. Что-то делается хорошо, что-то не очень», - отметил сити-менеджер.
«С одной сторон трехлетние контракты позволили планировать компаниям расходы на три года вперед, а с другой - с трехлетней системой контрактов сложно поменять подрядчика, если что-то у них получается нехорошо», - добавил Александр Братчиков, добавив, что возможно, с одним из подрячиков будет расторгнут договор.
«Качество работ по содержанию дорог у меня вызывает много вопросов, и я с этим борюсь. Будем усиливать контрольные функции за компаниями-подрядчиками и максимально сосредотачивать внимание, чтоб оплачиваемые работы наиболее эффективно выполнялись», - заключил он.