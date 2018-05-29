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Александр Кузнецов предложил председателю Координационного совета профорганизаций Печорского района войти в комиссию по оценке ямочного ремонта в Сенно

1 июня председатель Координационного совета профсоюзных организаций Печорского района Нина Антипова побывала на личном приема у вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе встречи профсоюзный активист вновь подняла вопрос о недопустимом качестве ямочного ремонта участка региональной дороги в деревне Сенно (Новоизборская волость), произведенного 23 апреля и 16-17 мая.

Нина Антипова указала, что местные жители, которые следили за качеством выполнения ремонтных дорог, 23 апреля отметили следующие нарушения: не были установлены технические средства организации дорожного движения; не производилась вырубка поврежденных мест покрытия с очисткой от отходов, пыли и мусора; после уплотнения смеси поверхность становилась не ровной; не производилась уборка отходов; контроль за проведением ремонтных работ со стороны подрядчика в момент их исполнения не осуществлялся; планировка обочин была проведена 4 мая, что привело к повреждению отремонтированных участков работы. В период с 16 по 17 мая ремонтные работы были продолжены с теми же нарушениями, за исключением своевременной планировки обочин перед началом выполнения ремонтных работ. Нина Антипова еще раз подчеркнула, что местные жители настаивали на капитальном ремонте дорожного полотна, поскольку качество ежегодно проводящегося ямочного ремонта не выдерживает никакой критики.

При этом председатель Координационного совета профорганизаций Печорского района напомнила, что в ответах на ее обращения по данной проблеме, в том числе в ответе самого вице-губернатора, содержится информация о результатах обследования от 11 мая данного участка дороги после проведенного ямочного ремонта государственным комитетом Псковской области по транспорту совместно с ГБУ ПО «Псковавтодор». Из чего, по ее мнению, можно сделать вывод, что ни комитет, ни «Псковавтодор» в качественном выполнении ремонтных работ не заинтересованы. Поэтому местные жители настаивают на том, чтобы Печорский филиал «Псковавтодора» больше не привлекался в качестве подрядчика для выполнения ремонтных работ.

По информации Нины Антиповой, по итогам состоявшегося диалога Александр Кузнецов дал поручение создать комиссию с участием представителей прокуратуры, ГИБДД, чтобы выехать на место и рассмотреть данную проблему. Профсоюзный активист сообщила, что вице-губернатор намерен лично принять участие в работе данной комиссии, а также предложил ей войти в состав комиссии как представителю общественности. «Также было сказано, что данную дорогу необходимо привести в нормативное состояние в формате капитального ремонта, но этот вопрос может быть решен в 2019 году», - рассказала Нина Антипова.

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Председатель Координационного совета профорганизаций Печорского района считает, что диалог прошел в конструктивном русле. Александр Кузнецов в целом поинтересовался обстановкой в волости, в частности, был затронут вопрос по так и не состоявшемуся сносу расселенных ветхих жилых домов, а также состояние нового детского сада, которое уже требует вмешательства: в пищеблоке опустился пол, плитка потрескалась, есть недочеты по фасадным работам, но организация, работавшая на данном объекте, не может выполнить гарантийные обязательства, устранив данные нарушения, поскольку обанкротилась и физически уже не существует. Со всеми поднятыми проблемами заместитель губернатора Псковской области также намерен ознакомиться на месте.

Напомним, что с 12 апреля жители Новоизборской волости Печорского района и активисты профсоюзного движения Псковской области вели сбор подписей под обращением в адрес региональной власти о необходимости капитального ремонта участка дороги в деревне Сенно. 23 апреля подписи в электронном виде были направлены в интернет-приемную администрацию Псковской области. В этот же день организация «ПсковАвтоДор» вопреки требованиям местных жителей вновь провела ямочный ремонт участка дороги в деревне Сенно. По информации профсоюзных активистов, ремонт проводился с нарушением технологии.

3 мая в Пскове профактив провел пикет, чтобы привлечь внимание региональной власти к требованиям жителей Новоизборской волости. После пикета в администрацию Псковской области были переданы оригиналы подписей под обращением о капитальном ремонте дороги в Сенно.

11 мая стало известно, что сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» составили административный протокол в отношении ГБУ ПО «Псковавтодор» за нарушение эксплуатации дорожной сети автодороги Тешевицы - Гверстонь и Сенно - Новый Изборск - Печки. Протокол был составлен по ст.12.34 ч.1 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и направлен на рассмотрение в районный суд г. Печоры.

В то же время Нину Антипову по вопросу ремонта дороги пригласили на личный прием к заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову в приемной президента РФ в Пскове, который состоялся сегодня.