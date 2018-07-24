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Жители дома 3 на набережной Лейтенанта Шмидта В Великих Луках уверены, что их дворовая дорога пережила бои

Великолучане, проживающие на набережной Лейтенанта Шмидта, 3, уверены, что их дворовая дорога пережила бои. Жалоба на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия во дворе многоэтажки в центре Великих Лук поступила на сайт ведерников.рф.

«Я 2 года живу на набережной Лейтенанта Шмидта, 3, и состояние дорожного полотна только ухудшается. Во дворе ситуация не лучше,огромные ямы,которые во время дождя превращаются в прекрасные пруды», - сообщает в своем письме житель города на Ловати.

Мужчина также подчеркивает, что ямочный ремонт проводился, но закладывали дырки кирпичами.