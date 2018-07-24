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АвтоМир / Дороги

Единое велосипедное сообщение предлагают создать в Пскове активисты «Убитых дорог»

03.08.2018 12:35|ПсковКомментариев: 24

Создать в Пскове единое велосипедное сообщение «от дома до работы» предлагают активисты движения «Убитые дороги» и лидеры велосипедных сообществ города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей активисты, свое предложение они изложили в коллективном письме, которое отправили врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, главе Пскова Ивану Цецерскому и главе администрации города Александру Братчикову.

«Очевидно, что передвигаться по Пскову на велосипеде быстрее, чем на автомобиле. И это не только вопрос экономии времени, но и средств - владение велосипедом обходится псковичам на порядок дешевле. А количество желающих пересесть с автомобиля на велосипед растет с каждым годом», - утверждают авторы обращения.

По их мнению, велосипедные дорожки в областном центре будут способствовать снижению автомобильного трафика и развитию общественного транспорта, а также позиционированию Пскова как современного Европейского города.

Добавим, что активисты «Убитых Дорог» при участии организаторов велосипедных сообществ Пскова собрали предложения от жителей города, где именно необходимо создать велодорожки. В результате разработана единая схема веломаршрутов, которая объединяет Завеличье, Запсковье и Центр.

Электронная версия единой схемы веломаршрутов доступна по адресу: goo.gl/QZiYd5

В «Убитых дорогах» подчеркнули, что средства на маркировку (разметку) велосипедных дорожек будут собраны активистами и неравнодушными гражданами. Таким образом дополнительные средства из городского бюджета на данном этапе не потребуются.

Теги: #Убитые дороги #псков #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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