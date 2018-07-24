В Великих Луках отремонтируют улицу Южную. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк в ответ на жалобы горожан на сайте ведерников.рф
Как пояснил Юрий Власюк, в 2018 году согласно муниципальному контракту по содержанию улично-дорожной сети запланировано проведение ремонта автомобильных дорог города Великие Луки:
Также заключен муниципальный контракт на проведение ремонта по ул. Южная, на ремонт дворовых территорий. Также он сообщил, что ремонт дорожного полотна на наб. А. Матросова был выполнен в 2017 году. В июле 2018 года проведено фрезерование участка улицы Р. Люксембург, асфальтирование участка завершено 24 июля 2018 года.