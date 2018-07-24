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АвтоМир / Дороги

В Великих Луках отремонтируют улицу Южную

05.08.2018 08:54|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках отремонтируют улицу Южную. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк в ответ на жалобы горожан на сайте ведерников.рф

Как пояснил Юрий Власюк, в  2018 году согласно муниципальному контракту по содержанию улично-дорожной сети запланировано проведение ремонта автомобильных дорог города Великие Луки:

  • Ремонт локальными картами 2485 кв. м.
  • Ямочный ремонт 4500 кв. м.
  • Ремонт тротуаров 5000 кв. м.
  • Ремонт струйно-инъекционным методом 2500 кв. м.

Также заключен муниципальный контракт на проведение ремонта по ул. Южная, на ремонт дворовых территорий. Также он сообщил, что ремонт дорожного полотна на наб. А. Матросова был выполнен в 2017 году. В июле 2018 года проведено фрезерование участка улицы Р. Люксембург, асфальтирование участка завершено 24 июля 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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