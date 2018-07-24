АвтоМир / Дороги

В Дновском районе реконструируют участок автодороги, который не ремонтировался более 20 лет

На участке региональной дороги от деревни Заклинье по направлению к деревне Хотовань в Дновском районе, который не ремонтировался более 20 лет, будет проведена масштабная реконструкция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорожники обустроят земляное полотно, заменят старые дорожные трубы, положат новое асфальтобетонное покрытие и очистят от деревьев и кустарников полосу отвода.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Протяженность ремонтируемого участника составит 1 км, стоимость работ - более 33 млн рублей.

В прошлом году в Дновском районе была проведена реконструкция дорожного участка от дер. Искра до Заклинья протяженностью 11 километров, отметили в «Псковавтодоре».