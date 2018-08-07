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АвтоМир / Дороги

По требованию общественников знаки «Пешеходный переход» и «Круговое движение» установлены на площади Победы в Пскове

07.08.2018 11:59|ПсковКомментариев: 2

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добились принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения на участке улицы Советской, прилегающей к площади Победы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

Ранее в региональное отделение ОНФ поступило обращение от граждан, которые сообщили, что после проведения дорожных работ на данном участке пешеходный переход не обозначен ни «зеброй», ни дорожным знаком. При этом с противоположной стороны знак «Пешеходный переход» установлен. Такая ситуация создает предпосылки для ДТП. Люди переходят дорогу, подвергая себя опасности, ведь водители движущегося по улице Советской в сторону площади Победы транспорта при отсутствии знака не обязаны пропускать пешеходов.

Активисты Народного фронта выехали на место и произвели фотофиксацию обозначенного участка. По результатам рейда общественники направили в администрацию муниципалитета обращение с просьбой организовать работы по приведению организации движения на перекрестке в нормативное состояние, установить знаки и нанести разметку. После получения из администрации Пскова формального ответа общественники обратились в прокуратуру города Пскова с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту бездействия администрации города.

«Результатом нашего обращения стала установка знаков «Пешеходный переход» на указанном участке. Также перед въездом на площадь Победы со стороны улицы Советской установлен знак «Круговое движение». Разметка «зебра» пока отсутствует, но чиновники из городской администрации нас заверили, что в ближайшее время работа по ее нанесению будет произведена», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Общественники уделяют особое внимание вопросам обеспечения безопасности на дорогах. Во время школьных каникул и в период активного проведения дорожных работ данная тема особенно актуальна. Поэтому принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения в местах с интенсивным автомобильным трафиком в муниципалитетах должно происходить в соответствии с действующими нормативами.

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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