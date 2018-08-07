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Движение на Октябрьском проспекте в Пскове будет восстановлено уже на следующей неделе

Движение транспорта по обычной схеме на Октябрьском проспекте в Пскове на пересечении с ул. Свердлова будет восстановлено уже на следующей неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе объезда городских объектов главой города Иваном Цецерским сообщил заместитель главы администрации города - начальник УГХ Алексей Захаров.

Ситуацию на ремонтируемом участке он назвал «совершенно подконтрольной» и поблагодарил автомобилистов за понимание. «Мы думали закрыть пешеходный переход, но это не понадобилось. Движение идет без пробок, город не остановился», - отметил чиновник.

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Алексей Захаров добавил, что на следующей неделе движение будет возобновлено по всем полосам, но пока не по асфальтовому покрытию. Новый асфальт на участке появится чуть позже, но тоже в августе.