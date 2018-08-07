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Начальник ГИБДД Пскова призвал власти обновить к 1 сентября дорожную разметку возле школ

Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт призвал власти обновить к 1 сентября дорожную разметку в районе расположения учреждений образования. Свою позицию он высказал на общегородском совещании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не хотелось бы повторения ситуации прошлого года, когда к 1 сентября Псков остался без дорожной разметки», - отметил начальник ГИБДД города.

Кроме того, говоря о планах на август, Владимир Папорт указал на необходимость очистки заросших листвой дорожных знаков. В УГХ направлены представления об устранении данных нарушений.

Кроме того он сообщил, что не все избирательные участки, которые будут задействованы в проведении выборов 9 сентября, оборудованы парковочными местами для инвалидов.