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По мнению псковички, дорогу Глоты - Ерошиха «недозаплевали»

Признанная еще в мае 2012 года аварийной дорога Глоты-Ерошиха, несмотря на многочисленные ремонты, по мнению местных жителей, по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом написала псковичка Мария Егорова на сайте ведерников.рф.

От имени садоводов СНТ «Высоцкое» (более 400 человек), жителей деревень Ерошиха, Высоцкое и Ерусалимка и собственников участков в СНТ «Весна-80», СНТ «Ерусалимка», а также жителей города, которые постоянно посещают родники в этих краях, она обратилась к врио губернатора с просьбой обратить внимание на эту проблему.

«Дорога «Глоты-Ерошиха» еще в мае 2012 года была признана заместителем губернатора Максимом Жаворонковым аварийной. И на тот период было рассмотрено два пути решения проблемы: строительство новой дороги через лесной массив или восстановление старой дороги через железнодорожную ветку с выходом на шоссе Санкт-Петербург - Киев. Выбрали второй вариант и выбирают по сей день. Каждый год, начиная с того времени, дорогу ремонтируют. Но из-за большого потока машин, она за месяц-два снова приходит в негодность. В 2016 году на дорогу и вовсе была нанесена разметка прямо на ямы, о чем свидетельствуют обращения неравнодушных граждан», - рассказала автор обращения.

Ныне, по ее словам, начиная с конца июня, дорогу стали «заплевывать», то есть применять струйно-инъекционный метод.

«До сих пор работы недоделаны, ямы на дороге оставлены и заделаны через одну. Когда данную дорогу приведут в надлежащее состояние? Ведь здесь курсирует дачный автобус и живут люди», - задает вопрос исполнительной власти региона Мария Егорова.