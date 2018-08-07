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Фотофакт: на улице Вокзальной в Пскове пешеходный переход превращен в парковку

Автомобилисты продолжают парковать автомобили на пешеходном переходе на улице Вокзальной в Пскове недалеко от пересечения с Октябрьским проспектом. На это в группе «Контроль.Псков» в соцсети «Фейсбук» обратила внимание жительница областного центра.

Свои слова она подкрепила снимками, которые автор жалобы сделала 8 августа в 16:35 около здания ТЦ «Максимус» (Октябрьский пр., 56).

«Как продолжали парковаться на пешеходных переходах, так и паркуются... Переходить страшно», - написала она.

Сотрудник контрольного отдела Псковской городской Думы, модератор группы «Контроль. Псков» Анна Удовенко в ответ заверила, что материалы пересланы в УМВД для анализа ситуации и привлечения к ответственности виновных.

Фото: «Контроль.Псков», Facebook