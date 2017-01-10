530 нарушений скорости выявила за 5 дней видеокамера в Стремутке

В период с 9 по 13 января дорожные видеокамеры в Псковской области зафиксировали 2242 нарушений. Об этом сообщается в группе В Контакте Государственного комитета Псковской области по транспорту.

Стационарными комплексами ФВФ выявлено 1543 нарушений, в том числе по адресам:

н.п. Заполье, Плюсский район — 212;

н.п. Заплюсье, Плюсский район — 14;

г. Псков, ул. Юбилейная, дом 14 — 120;

н.п. Лудони, Стругокрасненский район — 248;

г. Псков, ул. Крестовское шоссе, дом 31 — 25;

г. Псков, ул. Коммунальная, дом 30 — 44;

н.п. Стремутка. Псковский район — 530

г. Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 134 — 42;

г. Великие Луки, ул. Фурманова, дом 61 — 8;

г. Псков, ул. Чудская дом 1 — 252;

г. Опочка, ул. Романенко дом 41 — 48.

Передвижными комплексами ФВФ выявлено 699 нарушений, в том числе:

г. Псков — 192;

Стругокрасненский район — 114;

Пушкиногорский район — 371;

Паркон — 22.

Источник: Псковская Лента Новостей