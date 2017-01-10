Видеокамера в Лудонях продолжает лидировать по числу выявленных нарушений скоростиВ период с 15 по 21 октября видеокамерами на дорогах Псковской области зафиксировано 6516 нарушений. Как сообщает на своей странице В Контакте Государственный комитет Псковской области...
530 нарушений скорости выявила за 5 дней видеокамера в Стремутке
В период с 9 по 13 января дорожные видеокамеры в Псковской области зафиксировали 2242 нарушений. Об этом сообщается в группе В Контакте Государственного комитета Псковской области по транспорту.
Стационарными комплексами ФВФ выявлено 1543 нарушений, в том числе по адресам:
н.п. Заполье, Плюсский район — 212;
н.п. Заплюсье, Плюсский район — 14;
г. Псков, ул. Юбилейная, дом 14 — 120;
н.п. Лудони, Стругокрасненский район — 248;
г. Псков, ул. Крестовское шоссе, дом 31 — 25;
г. Псков, ул. Коммунальная, дом 30 — 44;
н.п. Стремутка. Псковский район — 530
г. Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 134 — 42;
г. Великие Луки, ул. Фурманова, дом 61 — 8;
г. Псков, ул. Чудская дом 1 — 252;
г. Опочка, ул. Романенко дом 41 — 48.
Передвижными комплексами ФВФ выявлено 699 нарушений, в том числе:
г. Псков — 192;
Стругокрасненский район — 114;
Пушкиногорский район — 371;
Паркон — 22.
Источник: Псковская Лента Новостей