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Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Инженерной
09.02.2017 10:56 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) установлен сегодня в Пскове на улице Инженерной у дома 96. Как сообщил очевидец, камера развернута в сторону ул. Алтаева.
На данном участке улицы Инженерной разрешенная скорость движения – 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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