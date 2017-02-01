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Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Инженерной

09.02.2017 10:56 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) установлен сегодня в Пскове на улице Инженерной у дома 96. Как сообщил очевидец, камера развернута в сторону ул. Алтаева.

На данном участке улицы Инженерной разрешенная скорость движения – 60 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей



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