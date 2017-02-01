Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Инженерной

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) установлен сегодня в Пскове на улице Инженерной у дома 96. Как сообщил очевидец, камера развернута в сторону ул. Алтаева.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







