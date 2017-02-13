www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Ограничения движения на масленицу Прекрасное далеко Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Инженерной

15.02.2017 11:19 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня в Пскове на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив дома №96, перед перекрестком с улицей Труда.

Видеокамера направлена в сторону ул. Алтаева.

На участке улицы Инженерной между ул. Алтаева и Труда действует ограничение скорости 60 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28