Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Инженерной

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня в Пскове на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив дома №96, перед перекрестком с улицей Труда.

Видеокамера направлена в сторону ул. Алтаева.

На участке улицы Инженерной между ул. Алтаева и Труда действует ограничение скорости 60 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей