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13.02.2017 14:00 В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Инженерной
15.02.2017 11:19 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня в Пскове на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив дома №96, перед перекрестком с улицей Труда.
Видеокамера направлена в сторону ул. Алтаева.
На участке улицы Инженерной между ул. Алтаева и Труда действует ограничение скорости 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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