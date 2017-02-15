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13.02.2017 14:00 В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
На улице Алмазной в Пскове работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
22.02.2017 15:02 ПЛН, Псков
На улице Алмазной в Пскове работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщил очевидец.
Также на данном участке дороги с водителями работают судебные приставы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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