Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт».

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







