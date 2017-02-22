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13.02.2017 14:00 В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
27.02.2017 10:08 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт».
Видеокамера нацелена в сторону ул. Рокоссовского.
На данном участке Рижского проспекта скорость движения ограничена до 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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