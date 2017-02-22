www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Ограничения движения на масленицу При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Patron - товарная марка, которой можно доверять Трезвый город Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте

27.02.2017 10:08 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт».

Видеокамера нацелена в сторону ул. Рокоссовского.

На данном участке Рижского проспекта скорость движения ограничена до 60 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28