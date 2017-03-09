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27.02.2017 10:08 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
10.03.2017 10:35 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, камера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт».
На данном участке дороги действует ограничение скорости 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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