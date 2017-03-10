Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Инженерной

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П установлен сегодня в Пскове на улице Инженерной, на участке между ул. Новоселов и Труда, напротив дома №98. Об этом сообщил очевидец.

Видеокамера нацелена в сторону ул. Новоселов.

Скорость движения на данном участке ограничена до 60 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей