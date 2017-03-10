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Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Инженерной
15.03.2017 10:27 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П установлен сегодня в Пскове на улице Инженерной, на участке между ул. Новоселов и Труда, напротив дома №98. Об этом сообщил очевидец.
Видеокамера нацелена в сторону ул. Новоселов.
Скорость движения на данном участке ограничена до 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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