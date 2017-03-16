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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Инженерной

17.03.2017 10:45 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает в Пскове на улице Инженерной возле газовой заправки. Об этом сообщил очевидец.

Разрешенная скорость движения на данном участке – 40 километров в час.

Напомним, 16 марта «тренога» была замечена на Крестовском шоссе, 15 марта на улице Инженерной напротив дома №98.

Источник: Псковская Лента Новостей



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