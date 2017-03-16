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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Инженерной
17.03.2017 10:45 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает в Пскове на улице Инженерной возле газовой заправки. Об этом сообщил очевидец.
Разрешенная скорость движения на данном участке – 40 километров в час.
Напомним, 16 марта «тренога» была замечена на Крестовском шоссе, 15 марта на улице Инженерной напротив дома №98.
Источник: Псковская Лента Новостей
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