www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Рижском проспекте

20.03.2017 10:53 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, камера установлена возле АЗС.

Разрешенная скорость движения на данном участке - 60 км в час.

Напомним, на прошлой неделе камера была установлена на улице Инженерной и Крестовское шоссе.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31