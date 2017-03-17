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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Рижском проспекте
20.03.2017 10:53 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, камера установлена возле АЗС.
Разрешенная скорость движения на данном участке - 60 км в час.
Напомним, на прошлой неделе камера была установлена на улице Инженерной и Крестовское шоссе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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