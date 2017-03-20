Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на улице Инженерной

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на улице Инженерной возле АГЗС. Об этом сообщил очевидец.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







