Видеокамера в Лудонях продолжает лидировать по числу выявленных нарушений скоростиВ период с 15 по 21 октября видеокамерами на дорогах Псковской области зафиксировано 6516 нарушений. Как сообщает на своей странице В Контакте Государственный комитет Псковской области...
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на улице Инженерной
21.03.2017 13:26 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает сегодня в Пскове на улице Инженерной возле АГЗС. Об этом сообщил очевидец.
Разрешенная скорость движения на данном участке – 40 километров в час.
Напомним, 20 марта «тренога» была замечена на Рижском проспекте.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати