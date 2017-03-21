Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П («тренога») работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, камера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт» и нацелена в сторону «Ленты».

Разрешенная скорость движения на этом участке - 60 км в час.

Напомним, днем ранее камера была замечена на улице Инженерной.

Источник: Псковская Лента Новостей