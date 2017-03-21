Видеокамера в Лудонях продолжает лидировать по числу выявленных нарушений скоростиВ период с 15 по 21 октября видеокамерами на дорогах Псковской области зафиксировано 6516 нарушений. Как сообщает на своей странице В Контакте Государственный комитет Псковской области...
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
22.03.2017 11:32 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П («тренога») работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщил очевидец, камера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт» и нацелена в сторону «Ленты».
Разрешенная скорость движения на этом участке - 60 км в час.
Напомним, днем ранее камера была замечена на улице Инженерной.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати