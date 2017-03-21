В Пскове на проспекте Энтузиастов спрятан мобильный комплекс фотовидеофиксации

В Пскове на проспекте Энтузиастов сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога). Об этом сообщил очевидец.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







