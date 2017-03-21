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В Пскове на проспекте Энтузиастов спрятан мобильный комплекс фотовидеофиксации
22.03.2017 13:44 ПЛН, Псков
В Пскове на проспекте Энтузиастов сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога). Об этом сообщил очевидец.
Тренога установлена и замаскирована у дома №5-а.
Ранее сообщалось о видеокамере на Рижском проспекте у АЗС.
Источник: Псковская Лента Новостей
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