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В Пскове на проспекте Энтузиастов спрятан мобильный комплекс фотовидеофиксации

22.03.2017 13:44 ПЛН, Псков

В Пскове на проспекте Энтузиастов сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога). Об этом сообщил очевидец.

Тренога установлена и замаскирована у дома №5-а.

Ранее сообщалось о видеокамере на Рижском проспекте у АЗС.

Источник: Псковская Лента Новостей



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