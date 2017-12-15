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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Ипподромной

25.12.2017 14:50 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает в Пскове на улице Ипподромной, 127, возле нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщил очевидец.

Разрешенная скорость движения на данном  участке - 40 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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