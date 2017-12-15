Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – ПсковМобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – Псков. Как сообщил очевидец, видеокамеры КРИС-П (треноги) установлены в Псковском районе, рядом с поворотом на Порхов...
14.12.2017 14:45 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на улице Ипподромной
Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает в Пскове на Ипподромной
25.12.2017 14:50 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) работает в Пскове на улице Ипподромной, 127, возле нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщил очевидец.
Разрешенная скорость движения на данном участке - 40 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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