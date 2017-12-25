Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – ПсковМобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – Псков. Как сообщил очевидец, видеокамеры КРИС-П (треноги) установлены в Псковском районе, рядом с поворотом на Порхов...
14.12.2017 14:45 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на улице Ипподромной
Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня в Пскове в двух местах
26.12.2017 11:52 ПЛН, Псков
Мобильные комплексы фотовидеофиксации КРИС-П установлены сегодня в Пскове в двух местах. Об этом сообщают очевидцы.
Одна видеокамера установлена на ул. Юбилейной у дома №32, направлена в сторону Рижского проспекта. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Достовалова до Маргелова – 40 км в час.
Второй комплекс установлен на улице Поземского, 123 и нацелен в сторону ул. Чудской. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Чудской до Ваулиногорского шоссе – 40 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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