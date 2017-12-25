Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня в Пскове в двух местах

Мобильные комплексы фотовидеофиксации КРИС-П установлены сегодня в Пскове в двух местах. Об этом сообщают очевидцы.

Одна видеокамера установлена на ул. Юбилейной у дома №32, направлена в сторону Рижского проспекта. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Достовалова до Маргелова – 40 км в час.

Второй комплекс установлен на улице Поземского, 123 и нацелен в сторону ул. Чудской. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Чудской до Ваулиногорского шоссе – 40 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей