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Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня в Пскове в двух местах

26.12.2017 11:52 ПЛН, Псков

Мобильные комплексы фотовидеофиксации КРИС-П установлены сегодня в Пскове в двух местах. Об этом сообщают очевидцы.

Одна видеокамера установлена на ул. Юбилейной у дома №32, направлена в сторону Рижского проспекта. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Достовалова до Маргелова – 40 км в час.

Второй комплекс установлен на улице Поземского, 123 и нацелен в сторону ул. Чудской. Разрешенная скорость движения на участке от ул. Чудской до Ваулиногорского шоссе – 40 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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