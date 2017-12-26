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Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов

28.12.2017 11:44 ПЛН, Псков

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации КРИС-П (треноги) работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов с двух сторон. Об этом сообщил очевидец.

Разрешенная скорость движения на данном участке - 40 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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