Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации КРИС-П (треноги) работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов с двух сторон. Об этом сообщил очевидец.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







