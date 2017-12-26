Мобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – ПсковМобильные комплексы фотовидеофиксации установлены сегодня на автодороге Петербург – Псков. Как сообщил очевидец, видеокамеры КРИС-П (треноги) установлены в Псковском районе, рядом с поворотом на Порхов...
Два мобильных комплекса фотовидеофиксации работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов
28.12.2017 11:44 ПЛН, Псков
Два мобильных комплекса фотовидеофиксации КРИС-П (треноги) работают сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов с двух сторон. Об этом сообщил очевидец.
Разрешенная скорость движения на данном участке - 40 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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