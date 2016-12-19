Депутат Всеволод Козловский попросил областной комитет по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне»

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский (Единая Россия) попросил государственный комитет Псковской области по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне». Парламентарий выступил 22 декабря на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов при рассмотрении проекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат попросил представителя транспортного комитета обратить внимание на «низкое качество транспорта, неоткрытие дверей и одностороннее закрытие маршрута». «Люди приходят, а рейс отменен, никаких уведомлений не было», - пояснил депутат. Всеволод Козловский попросил учесть эти жалобы и по возможности провести проверку.

Представитель комитета по транспорту сообщила, что в этом году приобретено 5 автобусов. Кроме того, по федеральной программе выделено на область 47 автотранспортных средств и еще 61 до конца года план для перевозки учащихся.

Источник: Псковская Лента Новостей