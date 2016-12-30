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Последние рейсы общественного транспорта в Пскове 31 декабря будут укорочены

31.12.2016 09:04 ПЛН, Псков

Движение общественного транспорта по городу Пскову 31 декабря 2016 года будет осуществляться по расписанию субботнего дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Маршрут №1

от Снятной Горы -22.06

от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)

от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2:

от Рокоссовского-22.08

от Вокзала-22.42 (до Коммунальной)

№3: от Рокоссовского-22.08

от Инженерной-22.37

№4:

от Рокоссовского-21.51

от Учхоза-22.32

№6:

от Рокоссовского-21.41

от Черёхи-22.29

№7:

от Неёлово-22.56 (до Рокоссовского)

от Ваулино-22.17

№8:

от пл.Ленина-22.04

от Корытова-22.25

№9

от Вокзала-20.47

от Подборовья-21.28

№11

от Вокзала-22.44 (до ДКП)

от Вокзала-22.27 (до Звёздной)

от Архива-22.17

№12

от Вокзала-21.45

от Псковкирпича-22.18

№14

от Рокоссовского-21.52

от Пчеловода-22.29

№15

от Вокзала-20.20

от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17

от Рокоссовского-22.01

от Вокзала-22.37 (до Коммунальной)

№18

от Родины-22.22 (до Северной)

от Пискович-21.18

от Муровец-21.12

от Пискович-22.39 (до Чудской)

Источник: Псковская Лента Новостей



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