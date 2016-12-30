На автостанции в Острове начинает работу касса по продаже железнодорожных и авиабилетовНа автостанции в Острове начинает работу касса по продаже железнодорожных и авиабилетов. С сегодняшнего дня посетители автостанции могут приобрести билеты не только на автобус, но и...7
Последние рейсы общественного транспорта в Пскове 31 декабря будут укорочены
Движение общественного транспорта по городу Пскову 31 декабря 2016 года будет осуществляться по расписанию субботнего дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Маршрут №1
от Снятной Горы -22.06
от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)
от Вокзала-22.40 (до Северной)
№2:
от Рокоссовского-22.08
от Вокзала-22.42 (до Коммунальной)
№3: от Рокоссовского-22.08
от Инженерной-22.37
№4:
от Рокоссовского-21.51
от Учхоза-22.32
№6:
от Рокоссовского-21.41
от Черёхи-22.29
№7:
от Неёлово-22.56 (до Рокоссовского)
от Ваулино-22.17
№8:
от пл.Ленина-22.04
от Корытова-22.25
№9
от Вокзала-20.47
от Подборовья-21.28
№11
от Вокзала-22.44 (до ДКП)
от Вокзала-22.27 (до Звёздной)
от Архива-22.17
№12
от Вокзала-21.45
от Псковкирпича-22.18
№14
от Рокоссовского-21.52
от Пчеловода-22.29
№15
от Вокзала-20.20
от Тямши-21.08 (до ДКП)
№17
от Рокоссовского-22.01
от Вокзала-22.37 (до Коммунальной)
№18
от Родины-22.22 (до Северной)
от Пискович-21.18
от Муровец-21.12
от Пискович-22.39 (до Чудской)
Источник: Псковская Лента Новостей