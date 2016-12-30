Последние рейсы общественного транспорта в Пскове 31 декабря будут укорочены

Движение общественного транспорта по городу Пскову 31 декабря 2016 года будет осуществляться по расписанию субботнего дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







