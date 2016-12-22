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В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене

В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене

В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене. Как сообщает Центр деловой информации, стоимость проездного для граждан, действительного с 9 января,...

В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене

23.12.2016 12:53 ПЛН, Псков

В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене. Как сообщает Центр деловой информации, стоимость проездного для граждан, действительного с 9 января, составит 700 рублей.

Приобрести такие проездные горожане смогут в автобусах у кондуктора непосредственно 9 января. В кассах «Псковпассажиравтотранса» проездные появятся в продаже на день раньше.

Сокращенные проездные для школьников и студентов на январь будут дешевле на 100 рублей - 500 и 550 рублей соответственно.

Стоимость полного проездного билета для граждан на январь осталась прежней и составляет 850 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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