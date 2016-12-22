В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной ценеВ январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене. Как сообщает Центр деловой информации, стоимость проездного для граждан, действительного с 9 января,...
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В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене
23.12.2016 12:53 ПЛН, Псков
В январе псковичи смогут приобрести проездные билеты на неполный месяц по сниженной цене. Как сообщает Центр деловой информации, стоимость проездного для граждан, действительного с 9 января, составит 700 рублей.
Приобрести такие проездные горожане смогут в автобусах у кондуктора непосредственно 9 января. В кассах «Псковпассажиравтотранса» проездные появятся в продаже на день раньше.
Сокращенные проездные для школьников и студентов на январь будут дешевле на 100 рублей - 500 и 550 рублей соответственно.
Стоимость полного проездного билета для граждан на январь осталась прежней и составляет 850 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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