30 декабря вводится дополнительный рейс автобуса «Печоры-Санкт-Петербург»

30 декабря вводится дополнительный рейс по маршруту № 976 «Печоры-Санкт-Петербург». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, автобус отправится от автовокзала в Пскове в 08.05.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







