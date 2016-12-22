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30 декабря вводится дополнительный рейс автобуса «Печоры-Санкт-Петербург»
26.12.2016 12:25 ПЛН, Псков
30 декабря вводится дополнительный рейс по маршруту № 976 «Печоры-Санкт-Петербург». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, автобус отправится от автовокзала в Пскове в 08.05.
Отправление из Санкт-Петербурга (Обводный канал) - 17.15. Стоимость полного билета - 470 рублей, студенческого - 400 руб., детского - 235 руб.
Источник: Псковская Лента Новостей
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