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30 декабря вводится дополнительный рейс автобуса «Печоры-Санкт-Петербург»

26.12.2016 12:25 ПЛН, Псков

30 декабря вводится дополнительный рейс по маршруту № 976 «Печоры-Санкт-Петербург».  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, автобус отправится от автовокзала в Пскове в 08.05.

Отправление из Санкт-Петербурга (Обводный канал) - 17.15. Стоимость полного билета - 470 рублей, студенческого - 400 руб., детского - 235 руб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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