Кондуктор выгнала девочку из автобуса на 30-градусный мороз из-за сломанного проездного

Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят проверку в связи с инцидентом с шестиклассницей, которую кондуктор высадила из автобуса в сильный мороз, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, в воскресенье днем в 30-градусный мороз кондуктор автобуса №95 в Новосибирске потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть салон в связи с тем, что у ребенка не было денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась.

«Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса», - говорится в сообщении.

Длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки. При этом, отмечается в сообщении со ссылкой на местные СМИ, кондуктор не приняла никаких мер, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый в Новосибирске подобный случай, ставший предметом разбирательства следственных органов: в ноябре проверка проводилась в отношении кондукторов двух автобусов, которые высадили из транспорта в сильный мороз восьмиклассника.

Источник: Псковская Лента Новостей