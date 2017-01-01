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11:19 С 20 января изменяется расписание движения автобуса № 101 «Псков-Торошино-Крипецкое» по рабочим дням
С 20 января изменяется расписание движения автобуса № 101 «Псков-Торошино-Крипецкое» по рабочим дням
16.01.2017 11:19 ПЛН, Псков
С 20 января по ходатайству администрации Торошинской волости изменяется расписание движения автобуса по маршруту № 101 «Псков-Торошино-Крипецкое» по рабочим дням, сообщает ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Отправления от автовокзала - 6.15 (без изменения); 7.55 (без изменения); 15.00 (без изменения); 17.00 (вместо 17.20); 19.00 (вместо 19.10); отправления из Крипецкого - 6.58 (без изменения); 8.42 (без изменения); 15.50 (без изменения); 17.50 (вместо 18.05); 19.50 (вместо 19.55).
Источник: Псковская Лента Новостей
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