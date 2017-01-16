Проездной в автобусах Пскова с февраля подорожает до 950 рублей

Проездной в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения Пскова подорожает до 950 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Отмечается, что стоимость месячного проездного билета меняется в целях обеспечения объективности соответствия стоимости месячного проездного билета для граждан объему оказываемых услуг.

С 1 февраля проездной для граждан будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Напомним, что стоимость проездного месячного билета для граждан до введения новых тарифов составляла 850 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей