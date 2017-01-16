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Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время

20.01.2017 13:28 ПЛН, Псков

Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.

«Автобус будет ходить с Дальнего Завеличья с конечной остановкой  у онкоцентра. Это будет новый автобусный маршрут. Скорее всего, ему будет присвоен номер 77Б или 77Б.  Он будет запущен в ближайшие дни», - рассказал Игорь Калашников.

Напомним, что возле здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, 15-а) обустраивается  пункт остановки общественного транспорта. В связи с этим запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки.

Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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