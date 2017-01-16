Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время

Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.

«Автобус будет ходить с Дальнего Завеличья с конечной остановкой у онкоцентра. Это будет новый автобусный маршрут. Скорее всего, ему будет присвоен номер 77Б или 77Б. Он будет запущен в ближайшие дни», - рассказал Игорь Калашников.

Напомним, что возле здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, 15-а) обустраивается пункт остановки общественного транспорта. В связи с этим запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки.

Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

Источник: Псковская Лента Новостей