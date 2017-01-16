Проездной в автобусах Пскова с февраля подорожает до 950 рублейПроездной в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения Пскова подорожает до 950 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Отмечается, что стоимость месячного...35
Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время
Автобус до нового онкоцентра в Пскове будет пущен в ближайшее время. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.
«Автобус будет ходить с Дальнего Завеличья с конечной остановкой у онкоцентра. Это будет новый автобусный маршрут. Скорее всего, ему будет присвоен номер 77Б или 77Б. Он будет запущен в ближайшие дни», - рассказал Игорь Калашников.
Напомним, что возле здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, 15-а) обустраивается пункт остановки общественного транспорта. В связи с этим запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки.
Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.
Источник: Псковская Лента Новостей