6 протоколов составили в Пскове по результатам проверок таксистов

В Пскове 18 января 2017 года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову при информационной поддержке Государственного комитета Псковской области по транспорту проведено очередное профилактическое мероприятие, в том числе на стоянках такси. Об этом комитет сообщил в своей группе В Контакте.

Таксомоторы проверены на предмет соблюдения требований транспортного законодательства. Составлено 6 материалов об административных правонарушениях за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими стоянку транспортных средств, за отсутствие путевых листов, отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра и др. Выявлены перевозчики, не имеющие права осуществлять перевозку пассажиров по разрешениям, в связи закрытием предпринимательской деятельности.

Государственный комитет Псковской области по транспорту настоятельно рекомендует гражданам пользоваться услугами легальных перевозчиков такси. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Псковской области осуществляется при условии получения перевозчиком - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, специального разрешения.

Перевозчики, не получившие такого разрешения, не имеют права заниматься перевозочной деятельностью легковым такси и несут административную ответственность в рамках законодательства Российской Федерации.

При заказе такси, в том числе через диспетчерские службы, интересуйтесь, имеется ли у водителя соответствующее разрешение на право оказания услуг по перевозке багажа и пассажиров легковым такси на территории Псковской области. Разрешение оформляется на каждое транспортное средство и в обязательном порядке должно находиться в салоне автомобиля и предъявляться водителем такси по требованию пассажира.

Нелегальные перевозчики не обеспечивают техническое обслуживание и ремонт транспорта в установленном порядке, не проходят предрейсовый медицинский осмотр, не проводят контроль технического состояния такси перед выездом на линию.

При отсутствии разрешения на право оказания услуг по перевозке багажа и пассажиров легковым такси на территории Псковской области вы не только поощряете нелегальную деятельность так называемых перевозчиков такси, но и подвергаете свою жизнь и здоровье опасности.

Государственный комитет Псковской области по транспорту напоминает, что информацию о получении указанного разрешения и консультацию по вопросам организации перевозочного процесса легковым такси в соответствии с законодательством можно получить в контрольно-ревизионном отделе по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5, тел:

8(8112) 66-45-88.

Источник: Псковская Лента Новостей