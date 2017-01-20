22 января трамваю Пскова исполнилось бы 105 лет

22 января трамваю Пскова исполнилось бы 105 лет. Об этом сообщил в своей группе В Контакте Государственный комитет Псковской области по транспорту.

9 (22) января 1912 года в Пскове была открыта первая линия электрического трамвая. Она пролегала по направлению Варшавский вокзал - Кохановский бульвар - Сергиевская улица (позднее Кохановский бульвар был переименован в Пролетарский, Сергиевская улица - в Октябрьскую, с 1959 года бывшие Кохановский бульвар и Сергиевская улица составляют Октябрьский проспект) - Плоская улица (позднее - улица Профсоюзов) - Великолуцкая улица (позднее - Советская улица) - Дровяная улица - Нарвская улица (ныне улица Леона Поземского).

В 1912 году на линии работали трамвайные вагоны, построенные Мытищинским вагоностроительным заводом. Трамвайная линия была однопутной с несколькими разъездами.

В период Гражданской войны, с 1918 года до лета 1923 года трамвайное движение не осуществлялось. Вскоре после начала Великой Отечественной войны трамвайное движение было прекращено.

Источник: Псковская Лента Новостей