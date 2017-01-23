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Стоимость проезда в автобусах Пскова может увеличиться, но не до 24 рублей - замгубернатора
24.01.2017 14:00 ПЛН, Псков
Цена на разовый проезд в автобусах Пскова может увеличиться, но не до 24 рублей. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.
Он отметил, что документы из ГППО «Псковпассажиравтотранс» о повышении тарифов поступили в профильный комитет областной администрации. «В них фигурирует цифра 24 рубля за поездку. Это вопрос дискуссионный. Цена не повышалась 2 года, цены на бензин выросли», - сказал вице-губернатор.
Александр Кузнецов отметил, что вопрос о повышении тарифа на проезд в городском транспорте будет решен в течение недели. «Если он и будет повышен, то не до 24 рублей», - заключил он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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