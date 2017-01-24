Ольга Милонаец на 100% уверена, что взимание автовокзальных сборов в Псковской области незаконно

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на 100% уверена, что взимание автовокзальных сборов в Псковской области незаконно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом руководитель УФАС заявила на пресс-конференции 25 января.

По ее словам, это одно из знаковых дел, которое ведомство рассматривало в 2016 году. «Мы совершено точно уверены, что это (взимание автовокзальных сборов - прим. ред.) незаконно, знаем это на 100%. Судебные инстанции уже подтвердили, что это нарушает права потребителей», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Несмотря на это, судебные тяжбы по этому вопросу продолжаются. УФАС доказывает, что ГП ПО «Псковавтотранс» должен заплатить штраф в 650 тысяч рублей, а также то, что эти сборы ущемляют права неопределенного круга лиц. «Раз права граждан нарушены, нужно отменить», - уверена руководитель ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей