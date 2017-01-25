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Стоимость проезда в псковских автобусах повысится до 23 рублей

26.01.2017 16:02 ПЛН, Псков

Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится до 23 рублей за билет. Об этом сообщает ЦДИ со ссылкой на ГППО «Псковпассажиравтотранс». Срок ввода талонов по новой цене пока не определен.

Напомним,  ранее предприятие подало заявку в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике с просьбой увеличить стоимость проезда до 24 рублей. Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» подтвердил информацию о возможном повышении, но заверил, что цифра будет меньше, чем заявляло предприятие.

Добавим, что с 1 февраля проездной для граждан будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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