www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Яндекс запустил сервис для поиска и покупки автобусных билетов

31.01.2017 09:20 ПЛН, Псков

Яндекс запустил сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. На Яндекс.Автобусах можно выбрать удобный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс».

Сейчас на сервисе доступно более 10 тысяч направлений, которые охватывают большинство городов России. Яндекс.Автобусы не берут комиссию с пользователей и партнёров, поэтому почти все билеты там можно купить по той же цене, что в кассе автовокзала, или чуть дороже.

«В месяц поиск Яндекса обрабатывает более 5 миллионов запросов о билетах, автовокзалах и расписании автобусов. Ещё 1,4 миллиона запросов приходится на маршруты в Яндекс.Расписаниях. При этом, по нашим данным, через интернет в России продаётся всего 2-3% билетов, - говорит руководитель сервиса Яндекс.Автобусы Михаил Томшинский. - Мы хотим изменить эту ситуацию. Пользователям мы предлагаем удобный способ покупки билетов, а перевозчикам и другим участникам рынка - новый канал продаж с большой аудиторией и ежедневное перечисление выручки».

Сервис доступен по адресу yandex.ru/bus со стационарных компьютеров и мобильных устройств, для которых есть адаптированная мобильная версия.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП