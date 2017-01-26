Яндекс запустил сервис для поиска и покупки автобусных билетов

Яндекс запустил сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. На Яндекс.Автобусах можно выбрать удобный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс».

Сейчас на сервисе доступно более 10 тысяч направлений, которые охватывают большинство городов России. Яндекс.Автобусы не берут комиссию с пользователей и партнёров, поэтому почти все билеты там можно купить по той же цене, что в кассе автовокзала, или чуть дороже.

«В месяц поиск Яндекса обрабатывает более 5 миллионов запросов о билетах, автовокзалах и расписании автобусов. Ещё 1,4 миллиона запросов приходится на маршруты в Яндекс.Расписаниях. При этом, по нашим данным, через интернет в России продаётся всего 2-3% билетов, - говорит руководитель сервиса Яндекс.Автобусы Михаил Томшинский. - Мы хотим изменить эту ситуацию. Пользователям мы предлагаем удобный способ покупки билетов, а перевозчикам и другим участникам рынка - новый канал продаж с большой аудиторией и ежедневное перечисление выручки».

Сервис доступен по адресу yandex.ru/bus со стационарных компьютеров и мобильных устройств, для которых есть адаптированная мобильная версия.

Источник: Псковская Лента Новостей