С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билетыС февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты. Об этом Центру Деловой Информации сообщил гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. По его словам, предприятие активно готовится к новой...
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С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты
31.01.2017 14:57 ПЛН, Псков
С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты. Об этом Центру Деловой Информации сообщил гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.
По его словам, предприятие активно готовится к новой системе оплаты пластиковыми картами.
Кроме того, напомним, что с февраля вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Разовый проезд будет стоить 23 рубля. Месячный проездной билет будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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