С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты

С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты. Об этом Центру Деловой Информации сообщил гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

По его словам, предприятие активно готовится к новой системе оплаты пластиковыми картами.

Кроме того, напомним, что с февраля вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Разовый проезд будет стоить 23 рубля. Месячный проездной билет будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей