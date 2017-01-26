Пассажирам городских автобусов в Пскове, использующим электронные билеты, обещают бонусы

Пассажирам городских автобусов, использующих электронные билеты, обещают бонусы. Об этом на своей странице в соцсети написал зампредседателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков.

Он убежден, что электронные карты, которые вводятся в городских автобусах в Пскове, призваны облегчить работу кондукторов. Во-первых, им не придется носить сумки с мелочью, а во-вторых, кропотливо пересчитывать выручку, сверять данные при сдаче смены.

«Все это автоматизируется. Я не говорю про то, что пассажирам не надо будет искать мелочь по карманам или бегать с тысячной купюрой по салону. Пополнил карту заранее и езжай спокойно. Кроме того обещают бонусы пользователям карт. Статистика и аналитика поездок позволит четко определить, на каком маршруте нужно добавит автобусы, какие поездки более востребованы и так далее», - подчеркнул Игорь Сильченков.

Ранее сообщалось, что с февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты. Об этом Центру Деловой Информации сообщил гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. По его словам, предприятие активно готовится к новой системе оплаты пластиковыми картами.

Кроме того, напомним, что с февраля вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Разовый проезд будет стоить 23 рубля. Месячный проездной билет будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей