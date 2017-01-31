400 обращений поступает ежедневно в колл-центр «Псковавтотранса»

Во втором полугодии 2016 года начал работу колл-центр государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс». Как сообщает пресс-служба ГППО «Псковавтотранс», новая служба предоставляет справки о работе автовокзалов и автостанций Псковской области, расписании автобусных рейсов и бронирует билеты. Количество ежедневных обращений в колл-центр выросло и по состоянию на конец января 2017 года составило около 400 звонков. Пиковая нагрузка пришлась на январские праздники, когда в день поступало до 600 обращений. О работе подразделения рассказала старший оператор колл-центра Анна Демидова.

В будние дни за смену поступает 300-400 звонков. Чаще всего обращаются за справками о расписании автобусов, а студенты обычно бронируют билеты.

В пятницу, субботу и воскресенье количество звонков увеличивается. «Студенты бронируют билеты на пятницу, утро субботы. Потом они возвращаются домой и бронируют обратно в воскресенье», – рассказала Анна Демидова. В летний период популярно бронирование билетов на дачные направления. По словам руководителя подразделения, наибольшее количество обращений в колл-центр приходится на выходные и праздничные дни. В период новогодних праздников ежедневно поступало до 600 обращений.

Все звонки в колл-центре распределяются между тремя операторами. Средняя продолжительность разговора – одна минута. Если нужно уточнить расписание на неделю, забронировать билеты в прямом и обратном направлении — несколько минут. У колл-центра появились и «постоянные клиенты», которые каждый день спрашивают расписание по рейсам определенных автобусов. В получении информации никому не отказывают.

«Мы отвечаем на все вопросы. Все маршруты разобраны до мельчайших подробностей, до каждой остановки, – отметила Анна Демидова. – Если нужно уточнить информацию, мы можем перезвонить абоненту. Мы видим номер его телефона, и если рейс по какой-либо причине отменяется, мы перезваниваем и предлагаем пассажиру перебронировать билет на любое удобное время».

Напомним, колл-центр ГППО «Псковавтотранс» работает ежедневно с 8.00 до 20.00, без обеда и выходных.

По номеру телефона 8-800-222-72-72 (звонок бесплатный для жителей Российской Федерации) или по короткому номеру 080 (для жителей Пскова) можно:

узнать расписание автобусов или подобрать удобный автобусный рейс;

забронировать билет на автобусный рейс;

получить справки о работе автостанций и автовокзалов Псковской области.

Забронировать билет по телефону можно на междугородние и пригородные автобусные рейсы, кроме транзитных. Для заказа необходимо назвать фамилию, имя, отчество, телефон и выкупить билет в кассе не позднее 35 минут до отправления автобуса. Если вы не успели выкупить за полчаса до отправления, бронь снимается и билет поступает в продажу.

Билет можно выкупить на любой ближайшей автостанции или автовокзале. Для выкупа билета надо назвать номер заказа, либо имя и фамилию. За бронирование по телефону взимается плата – 20 рублей.

Также напоминаем, что билеты можно приобрести на автовокзалах, автостанциях или, не выходя из дома, на сайте предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей