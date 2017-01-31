Электронные карты для проезда в общественном транспорте Пскова поступят в продажу уже в середине февраля

Электронные карты для проезда в общественном транспорте города Пскова поступят в продажу уже в середине февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Приобрести их можно будет в автобусах у кондукторов, в точках продажи проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1, на улице Леона Поземского, 123 и на вокзале. Стоимость электронной карты не превысит 100 рублей - в эту сумму будет включена оплата нескольких поездок. Стоимость разовой поездки по карте составит 22 рубля.

Оплатить проезд в автобусе при помощи электронной карты псковичи смогут, приложив карту к специальному приспособлению — валидатору, который будут иметь при себе кондукторы. В подтверждение оплаты поездки кондуктор предоставит пассажиру чек, в котором будут указаны дата, время, номер маршрута, стоимость услуги и данные кондуктора.

По словам Александра Гизбрехта, пополнить карту можно будет с помощью платежных терминалов Qiwi и через Сбербанк. Текущее состояние счета можно проверить на сайте «Пассажиравтотранса» или при помощи специального приложения для смартфонов.

Добавим, что электронные карты не будут являться обязательной формой оплаты проезда в автобусах Пскова. Наряду с ними будут продолжать действовать привычные для пассажиров проездные билеты и рулонные разовые талоны на проезд.

Для чего в общественном транспорте Пскова вводятся электронные карты? Какие еще новшества готовит «Псковпассажиравтотранс»? Подробнее об этом и многом другом совсем скоро читайте в большом интервью с генеральным директором «Псковпассажиравтотранса» Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей