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Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения

01.02.2017 16:03 ПЛН, Псков

Совсем скоро жители Пскова смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи специального приложения для смартфона. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

По его словам, первоначально эта программа внедрялась для внутреннего пользования сотрудников предприятия, чтобы удобнее было контролировать, по расписанию идет автобус или опаздывает, и, в случае необходимости, вмешаться в процесс. «Например, если диспетчер видит, что водитель идет с отставанием или, наоборот, лихачит, он должен его поправить», - пояснил Александр Гизбрехт.

«Сегодня мы только начали, и обкатываться эта программа будет до конца февраля. По сути, мы начнем отслеживать, как водитель работает, с 1 марта и по необходимости вмешиваться в процесс. Это создаст дополнительные условия для того, чтобы пассажиру не пришлось простаивать на остановках», - добавил гендиректор предприятия.

К этому же времени должна появиться программа для смартфонов. Скачав специальное приложение, псковичи будут отслеживать маршрут движения того или иного автобуса: на какой остановке автобус находится сейчас и через сколько минут подойдет на требуемую остановку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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